Idosa morre carbonizada na frente da própria filha após casa pegar fogo em Rio Branco

A idosa Antônia Dantas Soares Firmino, de 78 anos, morreu carbonizada dentro da própria residência na madrugada desta sexta-feira (26), na rua São Francisco, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônia estava dormindo em um dos quartos da casa quando acabou acontecendo o incêndio. Ao perceber a presença do fogo, a filha da idosa tinha ido até o quarto da mulher, mas devido as fortes chamas, não conseguiu tirar a vítima a tempo e a idosa acabou morrendo carbonizada.

A filha, o genro e duas netas da idosa conseguiram sair do local. A filha pediu ajuda aos vizinhos, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares foram ao local com três veículos, sendo dois de combate a incêndio e um de salvamento, mas não puderam fazer mais nada, além de apagar o fogo que ficou concentrado no quarto da idosa.

A casa foi parcialmente destruída pelo fogo e corpo de Antônia foi resgatado. Existem duas possíveis causas do incêndio, sendo que uma pode ter sido uma ponta de cigarro, devido a idosa fumar muito; e a outra um curto-circuito na fiação elétrica dentro do quarto da mulher.

Os bombeiros solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML). A área foi isolada para ser realizada a perícia de local. O corpo foi encaminhado para o IML, para serem feitos os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será analisado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).