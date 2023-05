Idoso é espancado por criminosos e tem carro e outros pertences roubados em Rio Branco

Um idoso de 69 anos foi vítima de agressão física e roubo no início da noite da última terça-feira (16), na entrada da própria residência no Conjunto Habitar Brasil, em Rio Branco.

Segundo informações do idoso, ele estava chegando na residência quando acabou sendo abordado por uma mulher que estava usando o colete de uma instituição bancária. Ele contou que achou que a mulher pareceu ser “confiável”, porém, dois homem se aproximaram sem que a vítima percebesse e atingiram a cabeça do homem, possivelmente com auxílio de uma ripa.

Após o idoso cair no chão, um dos criminosos entrou na residência da vítima com o comparsa e subtraíram vários objetos, inclusive, carteira, cartões e o celular do idoso, além de levar o carro da vítima, que foi recuperado pouco tempo depois próximo a uma praça no Conjunto Castelo Branco. O carro foi colocado em um guincho e levado até a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde a vítima estava registrado o Boletim de Ocorrência.

Vizinhos que viram o idoso sangrando muito acionaram a polícia, que fez ronda e não conseguiu encontrar os criminosos.

Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) começaram a investigar o caso e tentar identificar e prender a mulher que usava uniforme de um banco público em Rio Branco e que estaria envolvida no crime.