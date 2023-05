Idoso é ferido com golpe de faca em discussão dentro de bar no interior do Acre

O idoso João Ramos dos Santos, de 62 anos, foi ferido com um golpe de faca após uma discussão em um bar, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre. De acordo com informações da polícia, o idoso estava bebendo com alguns conhecidos quando se desentendeu com outro homem, que estava armado com uma faca.

A discussão acalorada resultou em ameaças de ambas as partes e, em um momento de tensão, o outro homem feriu João com um golpe no abdômen. O idoso caiu e foi socorrido por pessoas que estavam no bar e, posteriormente, a polícia e a ambulância foram acionadas. O suspeito fugiu.

Os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) prestaram os primeiros socorros a João e o encaminharam para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia (AC). Após estabilizar o paciente, ele foi transferido em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb).

A reportagem teve acesso a um vídeo que mostra o idoso sentado em uma cadeira aguardando atendimento médico. O caso será investigado pela Polícia Civil de Epitaciolândia.