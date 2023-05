Ifac realiza II Seminário Internacional sobre Dislexia no Acre

O Instituto Federal do Acre, por meio do campus Rio Branco, está com inscrições abertas para o II Seminário Internacional sobre Dislexia no Acre. O evento, que será realizado entre os dias 04 e 06 de junho, é gratuito e faz parte dos projetos de extensão do Ifac. Todos os participantes receberão certificado. Se inscreva nas palestras do II Seminário Internacional sobre Dislexia no Acre.

O seminário também contará com a realização de uma cicleata e roda de capoeira pela conscientização sobre a dislexia e o Transtorno doa Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). As duas atividades serão realizadas na manhã do dia 04 de junho, no Lago do Amor, a partir das 07h30. Para participar é necessário se inscrever pelo formulário eletrônico: https://bit.ly/cicleata-capoeira-ifac.

Conforme explica a coordenadora do evento, professora Cristiane das Neves, a cicleata e a roda de capoeira têm como propósito conscientizar a comunidade de que a dislexia e o TDAH necessitam ser reconhecidos, conhecidos e considerados no ambiente familiar, social, escolar e de trabalho.

A cicleata ainda conta com parceria dos grupos Seven Bikers, Pedal da Diversão, Pebas BikeTube, Lambe Asfalto Acre, Galáticos do Pedal, Equipe Capivara e O Acre Existe Pedal.

De acordo com a programação, entre os dias 05 e 06 de junho, o evento acontecerá de forma presencial no campus Rio Branco e também contará transmissão ao vivo pelo YouTube. Confira abaixo os horários e temáticas que serão abordadas em cada atividade:

05 de junho (segunda-feira)



08h: Abertura do II Seminário Internacional de Dislexia no Acre

09h: “Dislexia para além da escola” – palestrante: Gabrielle Coury de Andrade

10h: “Instrução fônica e multissensorial na dislexia” – palestrante: Renata Monteiro Teixeira Er

14h30: “Diagnóstico e intervenção precoce dos transtornos de neurodesenvolvimento na qualidade de vida” – palestrante: Rubens Wajnseztejn

06 de junho (terça-feira)



09h: “Adaptações escolares para alunos com dislexia” – palestrante: Felipe Ponce

10h: “Aprendizagem de língua estrangeira e dislexia” – palestrante: Furkan Er

14h30: “Dislexia e TDAH: Critérios para o diagnóstico, tratamento e orientação de familiares e educadores” – palestrante: Rubens Wajnseztejn

15h30: “Capacidades e potencialidades do disléxico” – palestrante: Maria Inez Ocanã De Luca

São parceiros do II Seminário Internacional de Dislexia no Acre: Associação Mato-Grossense de Dislexia, Mães do Brasil Dislexia, Movimento pela Dislexia no Acre e Governo do Estado do Acre.