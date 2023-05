Igor Cotta confirma Maurício Carneiro no comando do Humaitá

Mesmo com a derrota na final do Campeonato Estadual, o presidente do Humaitá, Igor Cotta, resolveu manter Maurício Carneiro no comando da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D.

“Confiamos no trabalho do professor Maurício e por isso ele segue no comando da equipe. Temos a intenção de lutar pelo acesso e o trabalho terá uma sequência”, declarou Igor Cotta.

Reforços pretendidos

O Humaitá estreia no Campeonato Brasileiro da Série D no domingo, 7, às 14 horas (hora Acre), no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, contra o Nacional.

Segundo Igor Cotta, o Tourão tem interesse no lateral Espanhol, nos atacantes Alifi e Marllon, todos do Rio Branco, e o volante Pedrinho Força, do Independência. “São negociações iniciadas. Ainda não existe uma definição”, afirmou o presidente.

Alesson não fica

O elenco do Humaitá deve passar por mudanças após a disputa do Estadual. O atacante Alesson não ficará para a disputa do Brasileiro da Série D por problemas particulares.