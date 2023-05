Inédito: acasalamento de tatu-canastra em vida livre é flagrado pela primeira vez; veja vídeo

Um estudo morfológico, realizado pelo projeto com o foco no dimorfismo sexual do tatu-canastra, apontou que há poucas diferenças entre os sexos, porém, uma delas é que as patas traseiras dos machos são maiores e mais longas. “Com o vídeo conseguimos entender que o motivo está relacionado com o movimento de acasalamento, já que para alcançar a fêmea o macho fica quase que na ponta dos pés”, acrescenta.