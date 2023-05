Influencer com nanismo fatura R$ 70 mil por mês no OnlyfFans: ‘Homens têm tara”

A influencer e humorista Gabriela Gadotti, conhecida como Mini Gabys, está no ranking dos vinte perfis mais assinados do OnlyFans e Privacy. Ela, que tem nanismo e entrou nas plataformas em agosto do ano passado, fatura R$ 70 mil por mês, em média, com seus nudes, e viu a vida mudar com a nova opção profissional.

“No início relutei um pouco para entrar, achei que não faria tanto sucesso como as famosas. Mas percebi que os homens têm curiosidade e tara. O fato de ser anã desperta isso neles. O que era motivo de bullying na minha época de colégio agora se transformou em desejo”, explica ela, que é humorista e já participou de A Praça é Nossa e do Programa do Ratinho.

Gabys conta que desde cedo tem orgulho de quem é. “Nunca liguei para preconceito e piadinhas. Aprendi a lidar com isso desde nova, nunca me escondi, sempre me aceitei”, ensina. Ela, que já gravou clipes de funk, acredita que seu sucesso nas plataformas vem também da interação com os assinantes.

“Gosto de interagir pelo chat, eles se sentem próximos de mim. Os homens não assinam só para ver os vídeos e as fotos, eles querem criar intimidade. E é isso que ofereço”, conta ela, que todos os dias responde mensagens, atende pedidos e grava vídeos especiais. Já nas plataformas tradicionais das redes sociais ela posta suas dancinhas, viagens e cenas de humor.

Gabys que participou de um reality online, quer ser a primeira anã a entrar em um reality na televisão. “Sou muito espontânea e autêntica, acho que tem tudo a ver com um reality show. Sou daquelas que entra pela diversão. Para conhecer pessoas, beber e curtir as festas”, diz. “Já estive na Mansão Maromba [um de reality online], então me dou bem com a convivência em grupo. Estou aberta a essas novas experiências”, avisa.