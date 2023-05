Influencer do Acre compra casa de luxo no RJ e desabafa: “Saí do Acre com R$ 50”; veja o valor

O influenciador Thiago Drudi, natural de Rio Branco no Acre, anunciou em suas redes sociais a aquisição de sua casa própria em um condomínio fechado localizado a dez minutos da praia. Em uma publicação emocionado, Drudi agradeceu a Deus e aos seus seguidores por fazerem parte dessa conquista. “Vim dividir com vocês uma das minhas maiores realizações e a gratidão transborda em meu coração. Toda e qualquer jornada é feita de erros e acertos mas meu processo de evolução está apenas começando. Emocionado e feliz por estar iniciando uma nova fase de vida, saio do Acre com $50 e hoje tenho a minha tão sonhada casa própria”, disse o influenciador.

Em vídeo publicado na sua conta no Instagram, o acreano mostrou sua ida até o imóvel e a comemoração. Thiago também compartilhou as mensagens de apoio que recebeu dos seus seguidores, após a conquista. Thiago fez um desabafo emocionante nas postagens. Ele lembrou várias polêmicas que se envolveu e também parte de sua trajetória e os últimos acontecimentos envolvendo bebida alcoólica que levaram a depressão.

No vídeo, Thiago Drudi mostrou detalhes na maquete de sua casa de luxo, que fica localizada na região dos lagos no Rio de Janeiro. O imovél conta com piscina própria, e no condomínio tem espaço gourmet com chopeira, hidro paradise, mirante, campo gramado, clube com piscina, academia ao ar livre e segurança 24h.

Veja na íntegra a mensagem de Thiago Drudi:

O influencer revelou que o imóvel ficará pronto no final de 2023, porém só em março de 2024 que irá morar no imóvel. A coluna Douglas Richer, procurou saber quanto o acreano desembolsou para comprar a casa. De acordo com informações repassadas para nossa coluna, o valor da casa no condomínio gira em torno de $500 mil.