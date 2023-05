Hasbulla acabou detido com mais quatro amigos após realizarem uma série de manobras consideradas perigosas. A justificativa a atitude dele e dos seus amigos seria a celebração do casamento de um amigo.

Em sua defesa, o influenciador afirmou que não estava dirigindo no momento em que as imagens foram registradas.

Police in Dagestan arrested Hasbulla and some of his friends for violating traffic laws

According to Dagetan’s Internal Affairs, Hasbulla and others drove out into the street and were interfering with other drivers.

The entourage was taken into custody and charged with…

