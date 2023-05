Influencer Rogeria Rocha registra BO por perseguição e assédio nas redes sociais

Com exclusividade para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a influenciadora acreana Rogeria Rocha abriu o jogo sobre assédio e perseguição de um pessoa desconhecida nas redes sociais, identificada apenas pelo nome de Gigliane.

Ao ContilNet, a influenciadora conversou na noite desta quinta-feira (18) detalhando sobre o acontecimento que já ocorre há anos.

“Há quase três anos atrás, uma moto me seguiu, eu estava saindo de um provador, era uma mulher, e eu achando que era um assaltante, eu não sabia ainda quem era na época. Aí fui parar na polícia, e a moto foi embora, e eu achando que era assaltante. Aí uns dias depois, vem uma conta no Instagram sem foto, o nome sempre é Gigliane, veio falar comigo, dizer que me amava, que só queria me ver e isso já se passaram anos, e ela não me deixa em paz. Quando eu estava fora do Brasil eu não tinha medo”, conta.

“Já tentamos conversar para ela parar de me perseguir, até meu namorado já falou com ela. Mas não adianta, todo santo dia ela manda mensagem. Eu morro de medo dela, e hoje resolvi ir à polícia. Registrei um BO hoje e creio que as medidas cabíveis sejam tomadas. Uma loucura, coisa que eu só via em filme!”, acrescentou.

A influenciadora registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil no bairro do Tucumã. A coluna teve acesso exclusivo às conversas da stalker. Veja na íntegra: