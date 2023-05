Inovação & Negócios: Patricia Dossa, Marco Aurélio e Alder Lima são entrevistados desta sexta

No episódio 4 do nosso podcast “Inovação e Negócios”, será explorado as fascinantes tendências tecnológicas que estão transformando o setor da construção no Acre.

Nossa host , Mariana Tavares é especialista em branding e empresária da área de construtech na startup Metamazon Solutions.

Mari vem trazendo sua visão única sobre as tendências mais relevantes em tecnologia para a construção. Além disso, teremos a participação de três convidados especiais:

-Patricia Dossa, proprietária da Madril, uma construtora conhecida por sua abordagem inovadora;

-Marco Aurélio, proprietário da Elite Engenharia, uma empresa renomada por sua excelência e qualidade;

-Alder Lima, proprietário da Metamazon Solutions, uma construtech revolucionária, que ganhou destaque no evento Websummit Rio

Juntos, eles irão compartilhar suas experiências e conhecimentos sobre as últimas inovações tecnológicas aplicadas à construção no Acre.

Neste episódio, serão apresentados casos de sucesso e soluções criativas implementadas pelos convidados. Também serão abordadas as oportunidades e desafios trazidos pela tecnologia para o setor da construção.

