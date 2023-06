Insatisfeitos, vereadores podem articular afastamento de Neném da presidência da Câmara

Desde que não concordou com o aumento dos salários dos vereadores de R$ 12 para R$ 17 mil, no último mês de abril, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PSB) vem sofrendo um desgaste na relação com os demais pares e há um grupo insatisfeito com a condução dos trabalhos na Casa.

Embora nenhum dos vereadores fale abertamente, há rumores e declarações in off à reportagem do ContilNet dando conta do não cumprimento de acordos com a coalização que ajudou a eleger Neném presidente, o que estaria motivando o descontentamento entre os parlamentares mirins e uma possível articulação para pedir seu afastamento do cargo para o qual foi eleito em dezembro do ano passado para o biênio 2023-2024.

Contatado pela reportagem, Neném disse que não acredita neste tipo de conspiração por parte dos seus colegas vereadores.

“A gestão está caminhando bem. Está tudo sob controle. E eu acho que não tem nada disso. Somos todos parceiros. E estamos fazendo as coisas da forma correta dentro da instituição, os contratos, as licitações, fazendo tudo direitinho. Deus vai na frente e tudo vai dar certo”, declarou.

Compõem a atual mesa diretora, junto com Neném, presidente: a vereadora Lene Petecão (PSD); como vice-presidente: o vereador Fábio Araújo (PDT); primeiro secretário: o vereador Hildegard Pascoal (União Brasil); e segundo-secretário: o vereador Arnaldo Barros (Podemos).