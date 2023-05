Inscrições para conselheiro tutelar encerram dia 31; salário ultrapassa R$ 4 mil

O processo seletivo para o Conselho Tutelar de Rio Branco segue aberto até o dia 31 de maio. Serão escolhidos 15 conselheiros titulares e suplentes para atender aos 1º, 2º e 3º Conselhos Tutelares de Rio Branco.

São disponibilizadas, ainda, cinco vagas para membros titulares e suplentes para atuar na instituição do 4º Conselho Tutelar. Os conselheiros atuarão no próximo quadriênio, 2024 a 2028.

Um dos critérios para concorrer a uma das vagas é que o candidato tenha experiência na área da criança e do adolescente, atuando na promoção, proteção ou garantia de direito.

A remuneração para o cargo é de R$ 4.401,00, mais acréscimo de 30% de Adicional de Risco de Vida.

O Processo Seletivo destina-se primeiramente à escolha de 15 membros titulares e suplentes, para atender aos 1º, 2º e 3º Conselhos Tutelares de Rio Branco, bem como a escolha de mais cinco membros titulares e suplentes, condicionada à instituição do 4º Conselho Tutelar, em processo de criação pelo município, para o mandato de quatro anos, permitida a recondução, mediante novo processo de escolha, nos termos da legislação.

Os interessados devem se dirigir até a Sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), situado na Rua Alvorada, nº 412, no Bosque, das 7h às 12h e das 14h às 17h, portando envelope lacrado, não podendo ser grampeado, contendo todas as documentações e a ficha do formulário de inscrição preenchida.

Confira a documentação completa e demais informações sobre o processo seletivo no edital (clique aqui).