Inter x Milan na Champions registra maior renda do futebol italiano

Os dois jogos da semifinal da Champions entre Inter e Milan, no San Siro, registraram as duas maiores rendas da história do futebol italiano. A partida de ida teve arrecadação de 10,5 milhões de euros, e o clássico desta terça superou o número: 12.547.765 milhões de euros (R$ 67,1 milhões).

Jogo de ida (mando do Milan):

Público: 75.532 pessoas

Renda: € 10.461.705 milhões (R$ 55,8 milhões)

Jogo de volta (mando da Inter):

Público: 75.567

Renda: € 12.547.765 milhões (R$ 67,1 milhões).

A Internazionale chega na decisão da edição 2022/23 depois de ficar em segundo lugar no Grupo C, atrás do Bayern de Munique (e na frente do Barcelona). No mata-mata, eliminou Porto, Benfica e Milan.

A finalíssima da Liga dos Campeões será no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Os recordes anteriores do futebol italiano eram todos da dupla de Milão e registrados na atual edição da Champions. Veja as cinco maiores rendas do país:

Inter x Milan (jogo de volta da semifinal da Champions): € 12.547.765 milhões de euros (R$ 67,1 milhões)

Milan x Inter (jogo de ida da semifinal da Champions): € 10.461.705 milhões de euros (R$ 55,8 milhões)

Milan x Tottenham (jogo de ida das oitavas da Champions): € 9.133.842 milhões de euros (R$ 48,8 milhões)

Milan x Napoli (jogo de ida das quartas da Champions): € 8.507.542 milhões de euros (R$ 45,6 milhões)

Inter x Barcelona (fase de grupos da Champions): € 7.889.495 milhões (R$ 41,8 milhões)