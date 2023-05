Internada em Brasília, Carla Zambelli é diagnosticada com Covid-19

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Covid-19 na segunda-feira (15). Em nota, a assessoria da parlamentar informou que ela não se vacinou contra a doença (confira nota na íntegra abaixo).

Segundo a assessoria, Zambelli pode ter contraído o vírus durante a viagem de volta da Coreia do Sul.

A parlamentar não apresenta sintomas, no entanto, continua internada em um hospital de Brasília. Em vídeo, postado em suas redes sociais, na manhã de sábado (20), Zambelli falou que teve um “mal-estar súbito”, mas não informou sobre o diagnóstico de Covid-19.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) disse, no vídeo, que foi internada na UTI de um hospital em Brasília, na última segunda-feira (15).

A deputada afirmou que passou mal depois de voltar de uma viagem que fez para a Coreia do Sul.

“Cheguei de viagem, descansei dois dias. Viagem exaustiva, mais de 30 horas de viagem. Quando eu tive esse mal-estar, meu médico achou melhor me internar, foi fazer vários exames”, destacou.

De acordo com a deputada, ela deve receber alta da UTI na próxima terça-feira (23), mas deve pedir um atestado com mais dias para fazer um novo tratamento de saúde em São Paulo. “O que eu estou pedindo para o Lira é que, mesmo em tratamento, eu possa votar de longe”, afirmou.

Nota da assessoria de Zambelli

A deputada Carla Zambelli não se vacinou contra a Covid-19 por recomendação médica e nos últimos anos, a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados.

É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas.

Vale ressaltar que a parlamentar encontra-se assintomática e já se passaram 5 dias desde o diagnóstico.