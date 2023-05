Jorge Viana comemora cassação de Deltan Dallagnol: “Bandido bom é bandido cassado”

O presidente da ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, usou as redes sociais nesta terça-feira, (16), para comentar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol por unanimidade.

Em um tweet, Jorge Viana comemorou a decisão do ministros do TSE que seguiram a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves, que considerou que Deltan pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia torná-lo inelegível.

“Bandido bom é bandido cassado, @felipeneto”, escreveu Jorge Viana, em uma publicação do influenciador que comemorava a cassação de Deltan Dallagnol.

O pedido de cassação foi apresentado pela federação PT, PCdoB e PV e pelo PMN. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) rejeitou o pedido, mas os partidos recorreram ao TSE.

Deltan Dallagnol esteve à frente da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba até o fim das atividades do grupo. Ele deixou o cargo de procurador no Paraná para se candidatar a deputado federal no ano passado, alcançando a maior votação do estado.