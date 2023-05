Jovem acreana vai representar Brasil em concurso de beleza internacional no Peru

Giovanna Victoria, a Miss Brasil Mundial Petit 2023, embarcou neste sábado, 13, para Arequipa, no Peru, onde irá participar do Festival Internacional da Beleza nos dias 18, 19 e 20 deste mês. A jovem conquistou o título de Miss Acre Juruá 2022 após se destacar no Mini Miss Brasil Mundial.

Acompanhada de seus pais, Anderson Almeida e Jordana Farias, e do coordenador estadual da franquia número 1 do Brasil, Izaias Gomes, Giovanna se mostra confiante e preparada para representar o país no concurso. Desde criança, ela sonha em seguir os passos de outras misses brasileiras e conquistar um título internacional.

O coordenador estadual, Izaias Gomes, por sua vez, sente-se orgulhoso de trabalhar em conjunto com a família de Giovanna e confiante em trazer mais um título para a franquia.

“Giovanna se sente preparada. É um sonho desde pequena, que estar trilhando cada passo e que se Deus quiser trazer esse título pra casa”, afirmou.