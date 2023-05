Jovem desmaia ao fumar narguilé, cai em cima de carvão e queima gravemente o rosto

O que era para ser uma noite de diversão se transformou em pesadelo para Dominck Maiara. Após fumar narguilé, sua pressão baixou e ela desmaiou com o rosto em cima do carvão do aparelho. O resultado foi uma grave queimadura na sua bochecha.

Na sua conta do TikTok, ela contou que saiu num domingo à noite com sua sogra para um evento de forró. Ao decidir não beber naquela noite, optou em fumar narguilé. No vídeo, que tem 581 mil visualizações, ela mostra imagens de sua bochecha com os graves ferimentos. Ao final, disse que se arrependeu de ter fumado.