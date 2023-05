Jovem discute com a esposa por telefone e atira contra o próprio peito em Rio Branco

O jovem Ruan de Oliveira Leite, 22 anos, ficou ferido após atirar contra o próprio peito durante uma discussão com sua esposa, na noite desta terça-feira (23), na rua C, no loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Ruan estava em casa sozinho quando ligou para a esposa e começou uma discussão por telefone. No meio da confusão, o jovem resolveu pegar uma arma de fogo que estava guardada na residência do casal e atirou contra o próprio peito esquerdo. Após o disparo, Ruan se arrependeu de ter atirado contra si mesmo e correu para a frente da casa dele e pediu ajuda aos vizinhos.

Ao ouvir os gritos, populares e vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviaram uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros socorros e estabilizar o quadro clínico de Ruan. Depois dos atendimentos, o jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. O ferido estava “chocado”, termo usado pelo médico para dizer que o paciente estava pouco responsivo.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), foram até a casa de Ruan e colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).