Jovem é preso em flagrante com pistola Glock 9 milímetros e mais de 20 munições

A Polícia Civil do Acre, por meio dos agentes, lotados em Brasiléia, apreendeu nesta terça-feira (23), uma pistola, modelo Glock 9 milímetros e um carregador com 27 munições. O jovem, de 20 anos, que estava com a arma de fogo foi conduzido à delegacia para lavratura do auto de prisão em flagrante por porte ilegal de armas.

Os investigadores tiveram a informações de que um suspeito estaria guardando armamento que seria utilizado no confronto entre as organizações criminosas.

Chegando à residência do suspeito, localizada no bairro Alberto Castro, em Brasiléia, com a autorização da mãe do jovem, os investigadores após realizarem uma minuciosa revista nos cômodos da casa, encontraram a pistola Glock e munições do mesmo calibre.

Após a apreensão da arma, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Portar arma ou acessórios de uso permitido sem registro ou em desacordo com as normas legais pode ocasionar de dois a quatro anos de detenção.