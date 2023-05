Jovem é encontrado em área de mata com corte no pescoço em Rio Branco

O corpo do adolescente em situação de rua, Anderson Lopes da Silva, de 17 anos, foi encontrado em uma área de mata na madrugada deste domingo, (28), dentro de um barranco na rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, conhecido popularmente como Papoco, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Anderson foi encontrado por outra moradora de rua que passava pelo local e viu somente o braço do adolescente para o lado de fora do barraco. Ao se aproximar, a mulher percebeu que a vítima estava sem vida e apresentava um corte profundo no pescoço. Rapidamente a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no lugar indicado, os militares verificaram a veracidade da informação e pediram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia de local, onde constatou-se que a vítima foi morta com um golpe de faca no pescoço. O corpo foi encaminhado para o IML, para serem feitos os exames cadavéricos. Ainda segundo a polícia, o acusado também seria outro morador de rua, que vive perambulando pela região e até o momento ainda não foi preso, mas já está sendo procurado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações de que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).