Juliana Caetano volta a fazer o que não devia em chifre de unicórnio e deixa decote aberto

“Vem me ver”, escreveu a musa na legenda da publicação, colocando um link para sua plataforma de conteúdo adulto por assinatura. No clique, a celebridade brinca que está ‘acariciando’ de forma ousada o chifre do seu unicórnio de pelúcia e, claro, não deixa de sensualizar com seu macacão rosa.

“Essa mulher ainda vai acabar com o meu coração”, disse um fã no campo de comentários. “Juro pra vocês, a Juliana Bonde é tão perfeita que eu nem sei”, afirmou mais um, com emojis de coração ao lado.

Mãe de Juliana Caetano pede que ela pare com vídeos adultos

Durante entrevista cedida ao Splash, do portal UOL, Juliana Caetano comentou o que sua mãe acha dos vídeos mais ‘ousados’ que ela compartilha em plataformas de conteúdo adulto.

“Olha, ela pede pra eu parar todo dia. Ela não gosta. Ela acha feio. Mas, gente… olha pra meu lado, eu tô construindo minha casa. Tenho que terminar de construir minha casa. Aí eu faço esses vídeos”, disse Juliana Caetano.

“Olha, pra falar a verdade, eu tenho vergonha desses vídeos. Muita gente fala: ‘você não tem vergonha?’ Eu tenho muita vergonha! Mas os meninos falam: ‘caramba, que linda… sei lá o que’, e aí…”, finalizou.