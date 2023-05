Juliana Paes confessa sexo em público, ‘pau amigo’ e fetiche: ‘Sou safada’

Considerada uma das mulheres mais bonitas e sexies do Brasil, Juliana Paes, 44, não é um furacão apenas nas telinhas, mas fora delas também. Estrela de diversas novelas de sucesso, a atriz é figurinha carimbada na imprensa seja por suas personagens, pelos momentos em família ou mesmo pelas declarações picantes que vira e mexe costuma fazer.

Atualmente casada com o empresário Carlos Eduardo Baptista, Paes já confessou que transou em lugares públicos, que já teve um “pau amigo”, que ficou com homem de pênis pequeno e até mesmo que já broxaram com ela no sexo.

Fazer o tipo “santinha” não é com Juliana Paes. Isso nas palavras da própria atriz que afirmou ser uma pessoa “safada”. As declarações foram dadas em entrevista à Marie Claire em 2012. Na ocasião, ela disse não ter problema em falar sobre sexo porque é “algo natural do ser humano”. “Muitas pessoas morrem de vergonha de falar sobre esses assuntos abertamente, para mim é supernormal”, afirmou.

A artista contou que “sempre” foi “uma safada” e que aproveitou sua fase anônima para transar em locais públicos, a exemplo do estacionamento de um shopping.

“Eu fiz sexo num estacionamento de shopping. Foi com um antigo namorado, foi antes de me tornar atriz. Esse tipo de loucura eu não tenho mais coragem de fazer”, declarou. Já no casamento com Carlos Eduardo, Juliana revelou que realizou seu fetiche de fazer sexo na praia. “Sempre tinha muita vontade de transar em uma praia deserta. Durante uma viagem que eu e o Carlos fizemos, acabei realizando esse desejo”, afirmou.

Quando esteve no programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck no Multishow, Juliana Paes foi sincera ao admitir que já teve um “pau amigo”, ou seja, aquele contato para transar sem compromisso.

Sem papas na língua, Juliana Paes admitiu que já foi infiel. À revista RG, a atriz contou que traiu um ex-namorado, mas destacou não se orgulhar disso, embora na época estivesse “infeliz” com a relação.

“Já traí. Não digo isso cheia de orgulho, mas também não tenho vergonha”, afirmou. “Traí porque estava infeliz e aquilo foi uma válvula. Tenho a consciência tranquila, saí de todos os meus relacionamentos só depois de ter esgotado as possibilidades. Quando amo, luto até o fim”, completou.