Justiça anula afastamento de Jorge Viana da presidência da Apex

A Justiça anulou o afastamento do ex-governador acreano Jorge Viana na presidência da Agência de Promoção de Exportações do Brasil (APEX-Brasil). A decisão é liminar.

O Tribunal Regional Federal do Distrito Federal suspendeu a decisão publicada na segunda-feira (22), em que a juíza federal substituta Diana Wanderlei, da Justiça Federal do DF, anulou a posse de Viana, alegando que ele não havia comprovado fluência em inglês.

A juíza atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que questionou o cumprimento das condições para a nomeação por Viana, alegando que Viana não havia comprovado fluência no idioma, um requisito fundamental para o exercício do cargo.

Já o juiz Marcos Augusto de Souza aceitou o recurso da Advocacia-Geral da União (AGU). Na decisão, ele afirma que o conhecimento do idioma em inglês “não se dá com exclusividade por meio de certificado de proficiência ou de conclusão de curso da citada língua”. Ainda, afirmou que Jorge Viana atuou por mais de sete anos como membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e participou de diversas missões no exterior.

Ele ressaltou também que o presidente da Apex está no cargo desde 3 de janeiro e que “não se apontou concretamente nenhum ato que tenha sido prejudicado pela suposta deficiência no domínio do idioma inglês”.