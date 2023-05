Justiça libera INSS de aposentadorias atrasadas e contempla novos beneficiários no Acre

O Conselho de Justiça Federal (CJF) autorizou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a liberar mais de R$1,3 bilhão para aposentados e pensionistas que entraram com ação na Justiça para reaver valores de benefícios, receber atrasados ou conseguir a concessão dos benefícios. A população do Acre também será contemplada.

Os recursos devem beneficiar 83,7 mil segurados. No entanto, mesmo que o recurso tenha sido autorizado, o pagamento pode demorar alguns meses para ser realizado. O total ainda será distribuído aos Tribunais Regionais Federais (TRF´s) nas cinco regiões brasileiras que vão encarregar do cronograma de liberação.

Os valores e datas podem ser consultados no próprio TRF´s da região onde o beneficiário entrou com a ação. O Acre se encontra na 1ª região, junto de outros estados, e é possível verificar os dados através do link.

1ª região: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal

2ª região: Rio de Janeiro e Espírito Santo

3ª região: São Paulo e Mato Grosso do Sul

4ª região: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

5ª região: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas e Sergipe