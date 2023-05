Kelly Kley: Acreano é revelação da música arrocha com agenda lotada no Nordeste

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

HEITOR COSTA

Abrindo a coluna com o acreano Heitor Costa que vem fazendo maior sucesso, já estourado no Nordeste com agenda lotada o cantor trilha carreira para estourar nacionalmente. Com apenas 1 ano e 8 meses na estrada no segmento arrocha, Heitor conquistou o público desde seu primeiro lançamento com a música “Acabei de Terminar” que viralizou nas redes sociais,

também teve o TBT do Heitozinho que reuniu vários hits de grandes sucessos! O Especial de Carnaval também foi um grande sucesso, no mês de abril lançou mais um álbum denominado “Dinheiro Não Tenho, Mas Amor…”.

A coluna deseja muito mais sucesso e que breve o cantor venha fazer um show no Acre.

Foto: Erik Barros

SHOW DO TRABALHADOR

Na segunda – feira (1) para comemorar o Dia do Trabalhador , o governo do Acre, em parceria com Acisa trouxeram ao Acre a cantora Joelma para abrilhantar a Festa do Trabalhador. O show foi sensacional com um publico de 20 mil pessoas que lotaram a frente e laterais do Palácio Rio Branco.

Foto: José Caminha

CRM

Depois de muita batalha, Manuelli Corrêia de Oliveira formada em medicina no Paraguai, recebeu a tão sonhada carteira profissional no CRM – AC. A coluna deseja muito sucesso a médica que irá a São Paulo para especialização.

VIVA A PEQUENA ANA BEATRIZ

Na segunda-feira (1) a pequena Ana Betriz fez 4 aninhos, para comemorar a data os papais, a jornalista Aline Vieira e o médico Thiago Medeiros receberam convidados no Espaço DecorArt com o tema: Skye, Patrulha Canina.

Foto: Layla Karine

PARLAMENTO AMAZÔNICO

A deputada estadual, Antonia Sales participou do Parlamento Amazônico na cidade de Belém onde foram discutidas várias problemáticas enfrentadas pelos estados da Amazônia como a situação das estradas e voos. Na foto a parlamentar ladeada pelo governador do Pará Helder Barbalho.

GLAMOUR

No glamour desta semana, o acreano João Paulo Lucas em seu tour pela Finlândia. João Paulo registrou vários momentos, deu várias dicas em sua rede social. Na foto em seu momento de esquiar no gelo.

CAROL ALMEIDA

Anota a dica, a Dra. Ana Carolina Almeida prepara uma mega promoção de “Dia das Mães” que será lançado na quinta-feira (4). Já fique ligado no Instagram da clínica @clinicacarolalmeida

ASSINATURA

A Presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari e o presidente da Assembleia Legislativa Estadual, o deputado Luiz Gonzaga, assinaram na tarde desta terça-feira (02), Termo de Cessão de Uso de um imóvel pertencente ao Poder Judiciário. Localizado no centro de Rio Branco, na Rua Benjamin Constant, próximo à ALEAC, o imóvel sediará as atividades administrativas e institucionais da Escola da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, sendo vedada sua utilização para qualquer outra finalidade.

KALEB MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

Pensando em construir, reformar? Não perca tempo correndo de um lado para o outro! Vá no lugar certo, no Kaleb Madeireira e Materiais de Construção, você encontra tudo que precisar e o melhor, pelo menor preço da cidade!

Kaleb Madeireira e Materiais de Construção está localizado na Rodovia Transacreana (Estrada da Sobral) número 30 em frente à rotatória do “V” da Sobral.

Contato: 99999 -1513

SHOW AKATU

É sexta-feira (5) o show do grupo revelação do pagode Akatu em Rio Branco no Tardezinha BBQ. O pré-show fica por conta do grupo Samba Brothers, Samba Groove, Samba da Cá e Dj Felipe de Paula. Serão 6h de open bar de cerveja SKOL e Antártica, refrigerante e água. Ainda dá tempo de adquirir seu ingresso para não perder esse show que promete!

Vendas de ingressos no Tardezinha Grill.

ENERGIA SOLAR AO SEU ALCANCE

Chegou a oportunidade de você adquirir sua energia solar e economizar na conta de luz! E, o melhor que além de parcelar em até 72x, você tem o meu desconto, CUPOM DE DESCONTO: Kelly10

Contato: (68) 99959-4562

HALYNE LESSA

A micropigmentadora, Halyne Lessa atende de hoje, 3 a 6 de maio em seu espaço no município de Epitaciolândia. Corra para conseguir uma vaga na agenda concorrida de Halyne.

Contato: 99987-3481