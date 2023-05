Vale lembrar que ele anunciou a saída de outro programa da emissora na última segunda-feira (29/5), o Mulheres, comandado por Regiane Volpato. Quem entrou no lugar foi Thiago Rocha, que fazia parte do A Tarde é Sua.

Nesta quarta-feira (31/5), Leão Lobo apresentou normalmente o programa. No perfil do Revista da Manhã no Instagram é possível ver uma foto dele com Regiane no programa e também outra imagem para mostrar de onde era o look do dia do apresentador.