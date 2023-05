Lei Paulo Gustavo: saiba quanto cada município deve receber de incentivo cultural

Nesta última semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) regulamentou a Lei Paulo Gustavo e assinou o decreto que libera R$3,8 bilhões para o setor. O Estado do Acre deve receber mais de R$30 milhões para incentivo cultural.

VEJA MAIS: Lei Paulo Gustavo: Acre deve receber mais de R$ 30 milhões para incentivo à Cultura

O objetivo da lei que é o de ajudar na recuperação do setor cultural após as perdas acumuladas durante a pandemia de Covid-19. Seu nome popular homenageia o ator Paulo Gustavo (1978-2021), um dos principais humoristas do Brasil, que morreu em 2021 após longa internação por causa da doença.

Os recursos que o Acre deve receber favorecem produções audiovisuais locais, apoio a amostras culturais, capacitação e formação de profissionais do audiovisual, além de festivais e mostras de cinema, cultura e arte do estado.

O senador Sérgio Petecão, quem destinou a verba, afirma que além da Secretaria de Cultura do estado, todos os municípios foram beneficiados com recursos. Por exemplo, a capital Rio Branco, deve receber R$4 milhões, Cruzeiro do Sul R$715 mil, Sena Madureira R$391 mil e Feijó R$297 mil.

Veja os valores destinados a cada município, divulgada pelo Comitê Nacional da Lei Paulo Gustavo:

Acrelândia: R$ 141.671,99

Assis Brasil: R$ 72.721,33

Brasiléia: R$ 233.344,10

Bujari: R$ 99.576,32

Capixaba: R$ 110.657,91

Epitaciolândia: R$ 170.760,05

Jordão: R$ 79.273,98

Mâncio Lima: R$ 175.051,72

Manoel Urbano: R$ 87.005,98

Marechal Thaumaturgo: R$ 174.967,98

Plácido de Castro: R$ 179.545,77

Porto Walter: R$ 112.283,86

Rodrigues Alves R$ 175.330,86

Santa Rosa: R$ 67.020,03

Senador Guiomard: R$ 202.441,68

Tarauacá: R$ 361.561,74

Xapuri: R$ 177.040,55

Porto Acre: R$ 171.653,27