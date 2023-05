Lembra delas? Saiba como estão as mulheres-fruta hoje em dia

O cenário do funk carioca no meado dos anos 2000 alavancou a carreira de diversos artistas que fazem sucesso até hoje, como Anitta, MC Marcinho, Pocah, Tati Quebra Barraco e muitos outros. Conhecidas por dançarem e cantarem neste bailes funk, as mulheres-fruta foram a sensação do momento na época.

Conhecidas por Moranguinho, Mulher Melão, Mulher Melancia, Mulher Abacaxi, Mulher Pêra e muitas outras, as musas encantavam os rapazes com seus corpos esculturais e a sensualidade que exalavam durante as apresentações, se tornando uma verdadeira febre na TV e nas revistas.

Mais de 10 anos depois, algumas delas mudaram de carreira e preferiram viver longe da mídia, enquanto outras investiram na participação de reality shows e venda de conteúdo adulto no OnlyFans e outras plataformas do mesmo segmento.