Levantamento aponta os bairros com maior número de roubos em Rio Branco; confira

Dados do Observatório de Análise Criminal, do Ministério Público do Acre (MPAC), divulgados na última semana, revelaram que os locais com maior incidência de roubos na capital, nos primeiros quatro meses de 2023, são os bairros Belo Jardim I e II, e Sobral.

Os bairros Belo Jardim I e II aparecem na primeira posição, com o registro de 77 ocorrências. Já a região da Sobral aparece em segundo, com o total de 45 ocorrências de roubos.

Os dados têm como fonte primária a Polícia Civil do Estado do Acre, e listam os 10 bairros com maiores índices de roubos por regional. Confira:

1ª Regional

Sobral – 45

Bosque – 40

Centro – 35

Bahia Nova/Velha – 33

Floresta/Floresta Sul – 30

João Eduardo I e II – 22

Boa União – 19

Estação Experimental – 19

Aeroporto Velho – 17

Tucumã / Ayrton Sena – 14

2ª Regional

Belo Jardim I e II – 77

6 de Agosto – 44

Areal – 27

Santa Inês – 26

Vila Acre – 24

Loteamento Praia do Amapá – 21

Cidade do Povo – 18

Loteamento Santa Helena – 12

Canaã – 12

Quinze / Residencial Rosa Linda – 12

3ª Regional

Alto Alegre – 15

Placas – 7

Loteamento Jardim São Francisco – 4

Vitória – 4

Chico Mendes – 4

Xavier Maia – 4

Loteamento Jaguar – 3

Tancredo Neves – 3

São Francisco – 3

Adalberto Sena – 3

Vila Nova – 3

Defesa Civil – 3

Raimundo Melo – 3

Loteamento Santa Luzia – 3

Parque dos Sabiás – 3

860592