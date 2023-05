Lexa mostra seu bumbum por cima do fio-dental: “Bem na sapequinha”

O clima tá quentíssimo! Lexa espantou o frio durante a noite desta sexta-feira (12) e não deixou de causar com um de seus looks pra lá de ousados para mais uma noite de show. A funkeira fez cliques pra lá de ousados e animou os fãs do Instagram com a sequência de fotos publicadas!

Dessa vez, a cantora apostou na estética azul e aproveitou o look que evidenciou suas curvas para mostrar um ângulo de tirar o fôlego para os seguidores, que ficaram enlouquecidos e completamente apaixonados! “Bora cantar! Estou pronta, Rio de Janeiro”, celebrou a funkeira na legenda.

“Tenho certeza que o MC Guimê chora no banho quando vê uma foto dessas”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Essa mulher é uma tremenda de uma perfeição, uma deusa”, exaltou outra fã da cantora. “Não consigo olhar e não elogiar essa obra de arte”, elogiou outro internauta, babando pela beleza de Lexa.