Liderança do MDB volta a rechaçar apoio de partido a Marcus Alexandre

Durante a presença do senador Márcio Bittar (União Brasil) na Câmara de Rio Branco nesta quinta-feira (25), o vereador Marcos Luz (MDB) voltou a rechaçar o ingresso do ex-prefeito Marcus Alexandre no seu partido com a possibilidade de vir a ser o candidato a prefeito do partido à Prefeitura de Rio Branco.

“Sobre as eleições 2024 eu quero fazer um desabafo. Estou vendo o meu partido, o MDB… E espero que não seja fake News, mas está noticiado que o MDB e PSD fazem acordo com Marcus Alexandre. Isso eu quero dizer publicamente pros cidadãos de Rio Branco que não foi discutido no MDB com a executiva municipal”, reclamou.

Na sequência, Luz disse que contava com o apoio de Bittar. “Membros do PT que foram desacreditados pelos acreanos agora estão querendo entrar no partido, querem entrar no nosso meio disfarçadamente e tudo é movido pela política e nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo. Por isso, quero dizer que essa reflexão é importante e que nós não podemos aceitar em nosso meio gente disfarçada para tentar destruir o que nós construímos nesse pouco tempo que estamos governando o Acre e Rio Branco. Portanto, seu apoio é importante para que não voltemos para trás”, destacou.

Em resposta a Luz, Bittar corroborou com o descontentamento do vereador e afirmou que ainda tenta uma aliança com MDB.

“Essa turma eu conheço e nós temos o nosso lado. A gente já aceitou muita gente de braços abertos. Muitos vieram pro nosso lado porque sabiam que não tinham como crescer do lado de lá, pra buscar espaço, mas não pensam como a gente. Nós temos uma linha e eu sei muito bem qual é a nossa ideologia e vou sempre defender. Então, o que eu puder fazer, farei para que o União Brasil, PL, Republicanos, PP e o MDB estejam juntos na eleição de 2024”, garantiu o senador que apoia a reeleição do prefeito Tião Bocalom (Progressistas).