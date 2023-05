Após meses sofrendo com as consequências de uma diástase e hérnia umbilical, o ator Alexandre Frota foi submetido a uma cirurgia reparadora, em São Paulo. Quem confirmou a informação foi Fabi Frota, mulher do artista. Há alguns meses, a musa fitness tem postado nas redes sociais os cuidados que tinha com o marido.

“Aproveitando que já estava afastado para cirurgia, Alexandre decidiu, juntamente com a equipe médica, passar também pela realização de uma lipo lAD, que remove camadas superficiais de gordura do corpo para garantir definição muscular“, detalhou Fabi. De acordo com o cirurgião plástico Victor Hugo Cordeiro, a diástase e a hérnia umbilical são mais comuns em mulheres, principalmente após a gravidez, mas há riscos de homens também apresentarem esse quadro. “Principalmente, como é o caso do Frota, em quem malha muito ou até em quem tem obesidade, ambos por conta da pressão feita no abdômen”, explicou o médico. Ele comentou também que faz sentido o procedimento ser associado à lipo LAD, também conhecida como lipo HD, pelo fato de o procedimento ser usado por quem quer melhorar a marcação muscular do corpo.