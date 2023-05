Locais de prova do concurso da Educação já estão disponíveis; confira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), publicou no Diário Oficial a convocação para a prova objetiva do processo seletivo simplificado para o provimento de cargos da SEE.

Os candidatos devem conferir seu cartão de convocação para a prova objetiva indicando o local, a sala e o horário de realização, disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) www.ibfc.org.br, na aba Local de Prova, a partir desta segunda-feira, 22.

A prova objetiva será realizada em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, no domingo, 28. Os portões se abrirão às 12h e serão fechados às 12h45, com o início da prova marcado para 13h, conforme horário de Rio Branco.

A duração da prova objetiva será de três horas, e os candidatos deverão comparecer aos locais de prova munidos de um documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta em material transparente e cartão de convocação para a prova objetiva.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Confira o edital:

Edital nº 004 – Convocação Prova Objetiva – PSS SEE – 18-05-2023.pdf