Loja de celulares é alvo de assalto em Cruzeiro do Sul; veja o vídeo

Três assaltantes armados realizaram nesta sexta-feira (26) ym roubo em uma loja de celulares localizada em uma galeria comercial na rua da Baixa, no Centro de Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Imagens das câmeras de segurança mostram que um dos assaltantes se passou por cliente e entrou no estabelecimento, sendo seguido por outros dois comparsas, que anunciaram o assalto.

Durante o roubo, o vigilante presente no local foi rendido pelos bandidos, que o obrigaram a se deitar no chão enquanto recolhiam celulares e dinheiro. Além disso, um dos criminosos aproveitou a situação para roubar dinheiro de uma ótica que fica em frente à loja de celulares.

Essa não foi a primeira vez que a loja foi alvo de criminosos. Em março deste ano, dois bandidos entraram no estabelecimento e levaram 45 aparelhos celulares.

A polícia foi informada sobre o ocorrido e está investigando o caso.