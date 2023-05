LoL terá restrição de ranqueadas a jogadores com má conduta

A Riot Games vem implementando medidas rígidas em relação a comportamentos inapropriados de jogadores do League of Lengeds (LoL). Em uma publicação de desenvolvedores da produtora, foi revelado que jogadores banidos ou punidos no MOBA passarão a ter restrição de acesso à partidas ranqueadas no jogo e precisarão jogar outros modos para desbloquear a principal fila do LoL novamente.

De acordo com a Riot Games, jogadores que sofrerem punições por comportamentos prejudiciais como morte intencional, ausências constantes (AFK) e abuso grave no chat serão impedidos de acessarem filas ranqueadas e precisarão jogar em outras filas para desbloqueá-las.

A desenvolvedora identificou que comportamentos prejudiciais são vistos nas filas ranqueadas de forma mais frequente e, por isso, o problema não deve se transferir totalmente para as outras filas quando os jogadores forem punidos. Outras restrições já vigentes, como suspensões de conta e restrições de chat, continuarão a ser aplicadas.

Nos últimos meses, a Riot Games vêm implementando novas formas de punições a jogadores com comportamentos prejudiciais no LoL. As principais novas medidas da desenvolvedora foram o silenciamento automático, que detecta mensagens tóxicas no chat do jogo e pune o jogador de forma automática, e a possibilidade da utilização do recurso de report durante as partidas.

A Riot Games ainda compartilhou que as mudanças implementadas para a temporada de 2023 do MOBA têm surtido efeito. Em pesquisa com a comunidade do game, foi registrado um aumento nos índices de satisfação dos jogadores com as novas medidas da desenvolvedora.

Veja abaixo os dados da pesquisa compartilhados pela desenvolvedora:

-Os sistemas de comportamento conseguem proteger a experiência de jogo: aumento de 7% nas respostas positivas dos jogadores.

-A Riot Games implementa programas efetivos para desencorajar comportamentos negativos: aumento de 9% nas respostas positivas dos jogadores.

-A Riot Games implementa programas efetivos para encorajar comportamentos positivos: aumento de 6% nas respostas positivas dos jogadores.