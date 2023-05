Longo quer fim das atas de registro de preço nas licitações de obras públicas

O deputado Pedro Longo (PDT) propôs nesta quarta-feira (24) uma audiência pública para o próximo dia 02 de junho com representantes do Governo do Acre e do setor empresarial para discutir as obras públicas executadas pelo Governo do Estado.

O parlamentar registrou seu posicionamento durante o evento solene em homenagem à FIEAC (Federação das Indústrias do Estado do Acre) que foi homenageada pela Mesa Diretora em alusão ao Dia da Indústria na ALEAC.

A Audiência que será realizado na Casa do Povo, tem como objetivo avaliar a situação das obras realizadas por meio de atas de registro de preço.

Autor da iniciativa, o deputado e vice-presidente da Aleac, Pedro Longo, afirma que o exagero das “caronas”, ou seja, a prática de empresas que já venceram uma licitação oferecerem seus serviços para outros órgãos públicos sem a necessidade de nova concorrência, dificultam a participação das empresas locais nas licitações.

Para debater esse assunto, o parlamentar propôs uma audiência pública no dia 02 de junho, na Assembleia Legislativa do Acre. O objetivo é discutir a situação e buscar soluções para que as empresas acreanas tenham mais chances de participar das licitações e concorrerem em igualdade de condições com outras empresas de outros estados.

Segundo o deputado, é importante valorizar o empresariado local e incentivar o crescimento econômico do estado. “Queremos discutir este tema com os empresários, a fim de garantir que as obras tanto de construção quanto de reforma sejam realizadas por meio de licitações, evitando a utilização de atas de registro de preço ou caronas que acabam beneficiando apenas algumas empresas. Isso dificulta a participação de empresas acreanas no processo e não garante a escolha da melhor proposta para a execução das obras”, afirmou o parlamentar.