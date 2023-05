“Lugar alienígena” fica 120 m abaixo do nível do mar na Etiópia e é um dos mais perigosos da Terra

A Depressão de Danakil, 120 metros abaixo do nível do mar na Etiópia, guarda um dos lugares mais perigosos e quentes do planeta, a colina do vulcão Dallol. Seu apelido de “porta do inferno” não é para menos: o local é um campo geotérmico de vapores e água ferventes, que emanam das profundezas da Terra, com temperaturas que podem superar os 50 °C.

A depressão, também chamada Triângulo de Afar, é uma área geológica extremamente instável, com muitos abalos sísmicos e vulcões ativos, incluindo o próprio Dallol, cuja última erupção foi em 1926. Toda essa atividade acontece porque ela fica no ponto de encontro entre três falhas tectônicas do continente africano, que se deslocam lentamente ano após ano.

Danakil também abriga um imenso deserto de sal de 2 quilômetros de espessura, criado a partir de inundações do mar Vermelho na região ao longo de 200 mil anos. Graças a atividade hidrotermal abaixo da cratera do vulcão Dallol, numerosos gêiseres ácidos conseguiram romper esse manto salino, criando uma incrível paisagem de aparência alienígena.