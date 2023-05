A coluna Jackie Pinheiro traz novidades fresquinhas sobre o que está acontecendo que envolve o Acre e os acreanos, desde grandes eventos até pequenas mudanças nas relações sociais.

MIA celebra a diversidade e a representatividade da maternidade

A marca Made In Acre lançou essa semana uma campanha linda em homenagem ao Dia das Meães. A empresa apostou na diversidade e na representatividade, convidando mães de diversas etnias para celebrar a essência e a sabedoria da maternidade. Entre as convidadas, além de mim, estão a indígena Runi Shanenawa, Ju Bernardino e Rayssa Alves – uma das fundadoras da marca -, que é mãe de Pet.

A indígena Andressa Runi Shanenawa e seu filho Tekamaná. À direita, o alto astral de Ju Bernadino e de sua filha Maria Lis

Fui convidada para a campanha, junto com os meus filhos Paulinho, Luíza e Felipe (foto à esquerda). E Rayssa Alves, uma das fundadoras da marca, com a sua filha Pandora, representando as mães de Pet

Mães IT

Loja Iris Tavares sempre inova nas campanhas do Dia dos Mães e esse ano escolheu mães influenciadoras para posarem com suas mães e filhos. Andressa Jamylle e Ana Vitória Parra foram algumas das influenciadoras convidadas para a campanha “Mães IT”.

À esquerda, Ana Vitória Parra, com a sua mãe Francilene Melo e a filha Antonella. À direita, Andressa Jamylle, com a sua mãe Lúcia Gomes e as filhas Alice e Giovanna

Pit Stop em Lisboa

No retorno de sua viagem à China, na segunda quinzena de abril, o presidente Luís Inácio Lula da Silva fez uma conexão em Lisboa-Portugal e conversou um pouco com a acreana Catarina Cândida, que faz parte de uma companhia de teatro naquela cidade. Ele é amigo do ex-governador Tião Viana e conheceu a Catarina quando ela ainda era criança, em uma época em que costumava vir ao Acre com certa frequência.

Férias na Coreia do Sul

A jornalista acreana Isabela Gadelha, que faz parte do time da CNN, retornou ao Brasil ontem, após duas semanas de férias na Coreia do Sul, em companhia das amigas Alice Castro e Izabela, sua xará. Ela coloriu a sua página do Instagram com as belas paisagens coreanas e deu excelentes dicas para quem gosta de destinos diferentes e pouco explorado pelos turistas.

Os 40 anos do Brunno Damasceno

A celebração dos 40 anos de idade do músico Brunno Damasceno não poderia ser diferente. Ele cantou ‘os parabéns a você’ durante o projeto Casa de Bamba, na sexta-feira passada, 5, na Casa do Rio, e foi homenageado por familiares e fãs. A festa foi organizada por Renata Souza, sua esposa e maior incentivadora. Parabéns!

Os 20 anos da Nicolle

A acadêmica de Medicina Nicolle Tessinari celebrou seus vinte aninhos no dia 22 de abril, em sua residência, com a presença de familiares e amigos da faculdade. A festa foi organizada pelos seus pais Emilienne e Edson Tessinari, e pela irmã caçula Lavínia. Ela merece!

Reencontro

Residindo atualmente em Mâncio Lima, a odontóloga Milena Bentes esteve em Rio Branco, no final de abril, para assistir aulas de sua especialização em Ortodontia e aproveitou para rever as amigas Andréa Nobre e Jackie Pinheiro. O encontro foi no Dibuteco.

‘Em busca do Tesouro’ estreia em 13 de maio, com entrada gratuita

Nos dias 13 e 14 de maio, em duas sessões realizadas às 16h e às 19h, a Usina de Arte João Donato receberá o espetáculo “Em busca do tesouro”. A peça, encenada pelo Grupo Arvoredo de Teatro e financiada pela Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, é resultado de um processo desenvolvido após uma vasta pesquisa histórica sobre o povoamento da Amazônia, com foco na vinda de nordestinos para os seringais, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, ao longo da qual vieram mais de 50 mil homens para trabalhar na extração do látex.

Com direção, iluminação e produção de Leonel Carneiro, e direção musical de Edson Carneiro, a peça terá a participação dos músicos Adson Barbosa e Thais Schwalbe, além do próprio diretor. O elenco é composto por dez atores: Adriano Souza, Amanda Graciele, Benito Assunção, Hanna Araujo, Leonel Carneiro, Renata Leão, Thais Regina, Thais Schwalbe, Thales Vasconcelos, Thalissa Thaysla e Wilton Moreira. O espetáculo teatral tem entrada gratuita e os ingressos podem ser reservados até 11 de maio, através do link: https://forms.gle/iwNG2Tga9o1aRd3RA

Parte do elenco da peça Em Busca do Tesouro, que estreará nesse sábado, na Usina de Arte

Promo do Dia das Mães na Estetic Face

A Estetic Face está realizando uma super promoção para possibilitar às mamães modernas o presente que elas tanto sonham ganhar. O procedimento Endolaser, indicado para flacidez e eliminação de gordura localizada através do estímulo de colágeno, está com desconto de 10%. E no Botox Day, que acontecerá no dia 13 de maio, o procedimento estará no valor de 10 parcelas de 94 reais, com direito a um brinde, a máscara de ouro, para intensificar os resultados. Nesse dia haverá sorteios de brindes e um delicioso café da manhã. O telefone para agendamento é (68) 2102-6493. Siga o Instagram da clínica para mais informações https://www.instagram.com/esteticface.riobranco/

BazArte reúne moda, música, cultura, decoração e sustentabilidade

Realizada por Jackie e Luíza Pinheiro, a primeira edição do BazArte acontecerá no dia 27 de maio (sábado), de 10 às 16h, na Casa do Rio, em frente ao Flutuante, no bairro da Base. O evento, que reunirá moda, música, cultura, decoração e sustentabilidade em um só lugar, terá a participação especial dos músicos Diogo Soares e Eddie Trindade, da banda Choro Norte e do DJ Belmont. Divirta-se com boa música na casa mais descolada da cidade, garimpando roupas e peças de decoração novas e seminovas. Lembrando que a cozinha estará funcionando para almoço, com os pratos maravilhosos da casa. Não esqueça de levar a sua sacola retornável.

Especial Skank na Confraria

Em homenagem aos 30 anos da banda Skank e de sua despedida dos palcos, o músico Dito Bruzugu acompanhado por mais sete músicos realizará no dia 20 de maio, na Confraria, o show Especial Skank. No repertório 30 grandes sucessos da banda, entre os quais ‘É uma partida de futebol’, ‘Saideira’, ‘Pacato Cidadão’ e ‘Jackie Tequila’. Um evento que promete movimentar a cena musical acreana e aquecer o coração dos fãs do Skank. Reservas de mesa pelo telefone (68) 99982-3311.

Indígena acreano estreia na novela das nove da Globo

O indígena acreano Mapu Huni Kui está na nova novela das nove da Rede Globo, “Terra e Paixão”, escrita por Walcir Carrasco, que estreou ontem, 8. Ele contracena ao lado de grandes atores como Tony Ramos, Glória Pires, Cauã Reymond e Suzana Vieira. Na trama, ele interpreta o indígena Raoni Guató, filho de Jurecê (Daniel Munduruku) e irmão de Iraê (Suyane Moreira). Veja a chamada da novela, com o nome do ator, no perfil dele do Instagram https://www.instagram.com/reel/Cr_xkKhMIAc/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D

Rosasfarma promove sorteios pelo Dia das Mães

A Rosasfarma realiza dois sorteios no Dia das Mães. A cada 100 reais de compras, o cliente concorre a um voucher no valor de 200 reais. E a segunda promoção é virtual. Para participar, basta seguir o Instagram @rosasfarma e marcar três mães. O prêmio é R$ 100 em produtos. Acesse o endereço www.instagram.com/p/CryqB4JMjkN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= e participe!

A primeira depilação

Quem se cuida na Depyl Action sabe que o atendimento profissional em ambiente confortável e seguro da casa são também uma prova de amor. Nessa sintonia, a Depyl Action realiza uma promoção do Dia das Mães, que beneficia também as filhas de até 17 anos, para a sua primeira experiência em estética. Elas ganham R$ 24 de bônus ao utilizarem os seguintes serviços: depilação com buço na linha, depilação nas axilas com cera, limpeza de pele e design de sobrancelhas. Saiba mais lendo no blog esse artigo publicado no blog da empresa sobre a primeira depilação https://www.depylaction.com.br/2023/05/04/minha-primeira-depilacao-incrivel/ O perfil da Depyl Action é @depylaction_riobranco.

A Nobre Cozinha do Acre no Rio de Janeiro

Cozinheiras de mão cheia, especialistas na culinária local e atualmente residindo no Rio de Janeiro, Fátima Nobre e sua filha Simone Nobre, lançaram essa semana o projeto “A Nobre Cozinha do Acre”. Elas levam para o Rio de Janeiro os sabores da Amazônia, em culinária afetiva, cujos destaques são o cupuaçu e a castanha. Em princípio, serão doces como a torta de cupuaçu, torta de frutas vermelhas e docinhos de festa, mas em um futuro próximo elas também incluirão no cardápio pratos quentes. A empresa faz entregas na Zona Sul ou aceita também a retirada no local, em Copacabana. A colônia acreana residente no Rio agradece. A arte é de Adaildo Neto. Para ficar por dentro das novidades siga https://www.instagram.com/nobrecozinhadoacre/

Dia das Mães: O Boticário lança kits presenteáveis exclusivos e oferece um presente extra para a sua mãe a partir da plataforma Mais Presente

Em umas das datas mais afetivas do ano, O Boticário preparou uma seleção especial de composições inéditas para presentear quem merece ser prestigiada e cuidada com muito carinho: as mães. São 15 kits presenteáveis que incluem os principais sucessos da marca, em edições limitadas e embalagens especiais, que ainda contam com o Mais Presente Boticário, plataforma para resgate de ofertas e experiências incríveis, pensadas no perfil da data, reforçando o papel da marca-líder na categoria de presenteáveis para uma experiência completa ao consumidor, surpreendendo a mãe duplamente. Os kits presenteáveis de edição limitada têm valores que variam entre R$ 64,90 e R$ 349,90 e incluem opções de produtos das categorias de Perfumaria Feminina e Cuidados Corporais.

Na plataforma Mais Presente Boticário, quem recebe os kits pode viver experiências que tornam os presentes ainda mais especiais, a partir de uma curadoria nas seguintes categorias de cobertura nacional: cuidados pessoais com desconto em produtos selecionados no e-commerce do Boticário; recordações especiais com produtos personalizados, como canecas, impressões e álbuns de fotos; serviços de beleza, como massagem, corte de cabelo e manicure; cursos de gastronomia e idiomas; e consultoria de estilo e turismo com descontos exclusivos. A disponibilidade depende da região e pode ser verificada a partir do cadastro. E caso ainda a presenteada não queira escolher nada para si, ela ainda pode substituir o presente extra dela por uma doação que o Boticário fará para duas ONGs que apoiam mulheres/mães.

Destaques

Os destaques em perfumaria ficam para o Kit Presente Dia das Mães L’eau de Lily, com fragrância floral e creme hidratante desodorante para o corpo e para as mãos trazendo toda a delicadeza e a feminilidade clássicas da marca. Já para cuidados com o corpo, o destaque fica por conta do Kit Presente Dia das Mães Nativa SPA Ameixa, com Body Splash e Loção Hidratante para corpo e mãos, que envolve a pele com uma fragrância intensa e torna o presente inesquecível para presentear na data comemorativa.

Acreano é um dos finalistas do Prêmio Pulitzer de Jornalismo

Ontem, 9, foi um grande dia para os acreanos, que amanheceram com a notícia de que o fotógrafo acreano Alexandre Noronha integra o grupo de jornalistas que é finalista do Prêmio Pulitzer de Jornalismo, o prêmio estadunidense considerado o mais importante do jornalismo mundial. Escrita e planejada por Terry Maccoy, a série de reportagens The Amazon Undone foi publicada no jornal The Washington Post em 2022 e tem fotos do acreano. A reportagem expõe a estrutura de destruição da floresta, investigando a responsabilidade da política local, dos órgãos de fiscalização ambiental e dos assassinatos na região. A matéria final segue os passos de Dom Philips e Bruno Pereira na vulnerável fronteira amazônica com Peru e Colômbia. Um grande trabalho realizado por mais de um ano com uma equipe de peso, em que estão, além de Alexandre Noronha, os brasileiros Rafael Vilela, Raphael Alves, Cecília Lago, Gabriela Sá Pessoa e os editores Chloe Coleman, Alexa Ard e Matthew Brown.

O fotojornalista Alexandre Noronha foi finalista do prêmio Valdimir Herzog em 2022; e no mesmo ano recebeu a Menção Honrosa no Prêmio IREE de Jornalismo 2022. A seguir, veja algumas fotos de Noronha publicada nas reportagens do The Washington Post.

Uma das reportagens publicadas na capa do The Washington Post

Sequência de algumas das fotos de Alexandre Noronha publicadas no The Washington Post