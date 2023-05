Mãe de Paulo Gustavo revela que humorista fez testamento aos 39 anos

Déa Lúcia Amaral, mãe do comediante Paulo Gustavo, afirmou que seu filho fez um testamento quando tinha 39 anos. O humorista morreu aos 42 anos, em 4 de maio de 2021, vítima de complicações da Covid-19.

Durante participação no Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Déa Lúcia contou:

para o pai, em testamento.”

“Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer um testamento? É incrível. Ele deixou esse apartamento para mim e para o pai. O mesmo apartamento. Era para a gente vender e levar um dinheiro”, completou a veterana.

Ainda no podcast, ela comentou sobre a relação com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo. “Meu genro é maravilhoso, a gente se dá muito bem. Eu não me meto na vida dele, ele nem se mete na minha. As pessoas quando perguntam, eu digo: ‘Eu me dou muito bem com Thales’”, afirmou.