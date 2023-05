Mãe e filha do Acre que estavam desaparecidas são encontradas no Mato Grosso

Ana Maria Rodrigues da Silva, de 41 anos, e a filha Ana Beatriz Rodrigues de Souza, de 11 anos, que estavam desaparecidas desde o dia 5 de maio, foram localizadas no estado do Mato Grosso.

De acordo com informações de familiares, Ana Maria é aposentada e fazia tratamento no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac). Quando resolveu vender tudo e sair do Acre, levando a filha. Ela teria contado para uma vizinha que ia encontrar um suposto namorado, que conheceu pela internet, no Mato Grosso.

Desde então, a família não teve mais notícias das duas. Foi registrado um boletim de ocorrência e a Polícia Civil iniciou investigação. A equipe responsável pelo caso localizou Ana Maria, que fez contato com a polícia por chamada de vídeo.

Na chamada, os policiais puderam ver a criança e constatar que ela está bem. A mulher informou que sua filha já começou a frequentar uma escola da região, próxima a sua nova residência.

Ana Maria contou aos policiais que foi embora do Acre por se sentir abandonada pela família, e que está tentando recomeçar no Mato Grosso.

O delegado Samuel Mendes, responsável pelo caso, afirmou que as investigações continuarão até que todas as informações repassadas por Ana Maria sejam confirmadas.