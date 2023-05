Mãe se joga em cima de pitbull para salvar filho de 10 anos

Para salvar o filho, a mãe de um garoto de 10 anos se jogou em cima de um cachorro da raça pitbull que o atacou. O caso ocorreu no município de Nova Odessa (SP), na noite da última sexta-feira (5/5).

O animal, que teria escapado da casa dos tutores, desferiu diversas mordidas contra o rosto da criança e chegou a decepar uma de suas orelhas. A vítima estava brincando em frente à sua casa, quando foi atacado.

O garoto de 10 anos está internado no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Já o animal morreu devido aos ferimentos ocorridos enquanto as pessoas tentavam evitar que ele seguisse mordendo a criança.

Em entrevista à TV Globo, a mulher afirmou que o cachorro derrubou a criança no chão a partir de uma mordida na perna. “Quando meu filho caiu no chão, ele soltou onde ele estava [mordendo] para derrubar e foi para o rosto do meu filho”, disse.

Tentativa desesperada

Diante da violência do pitbull, a mulher viu como única alternativa se jogar sobre o animal e um outro filho dela segurou a cabeça do cachorro. Ainda assim, o cão insistiu em morder o menino e os presentes no local viram necessidade de feri-lo.

Com a criança já no hospital, vizinhos encontraram sua orelha decepada, e a levaram à unidade de saúde. A mãe afirmou à TV Globo que a equipe médica reconstituiu a orelha e que “ficou perfeita”.

“Quando foi para o centro cirúrgico, o médico falou: ‘mãe, seu filho teve sorte, porque é muito difícil uma criança sair viva’”, destacou.

Por meio de nota enviada ao Metrópoles, a Polícia Civil informou que o caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pela Delegacia de Nova Odessa.

“O dono do cachorro foi ouvido e o animal levado por agentes da Defesa Civil. Outras diligências estão sendo tomadas com o objetivo de apurar os fatos”, afirma a nota.