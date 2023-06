Mais de 10 mil ainda não declararam imposto de renda no Acre

Faltando um dia para o fim do prazo de entrega do imposto de renda, 10.428 pessoas ainda não prestaram as contas com o leão.

A estimativa da Receita Federal é que o número de declarações no estado do Acre fique entre 100.571 a 103.183.

De acordo com o balanço feito pela Receita, serão pagos R$ 31.784.470,20 em todo o estado. A consulta para saber se está neste lote abre nesta quarta-feira (24). Ao todo, 17.055 contribuintes devem receber o pagamento do primeiro lote da restituição do imposto de renda no dia 31 de maio.

Até às 10h desta terça-feira (30), foram entregues 92.755, que consiste em 89,89% do esperado. O prazo de entrega termina às 23h59 do dia 31 de maio.