Mais de 75 mil acreanos recebem primeira parcela do 13º do INSS; veja calendário

No Acre, 75,8 mil beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão receber a primeira parcela do abono a partir desta quinta-feira (25). Com o repasse, serão injetados mais de R$ 122 milhões na economia acreana.

Nesta quinta, receberão a primeira parcela os beneficiários da faixa de até um salário mínimo (R$ 1.320) e seguem até 7 de junho para os que têm direito ao teto da Previdência (R$ 7.507,49). A segunda parcela começa a ser paga no final de junho.

A Região Norte tem mais de 1,56 milhão de benefícios antecipados através do investimento federal de R$ 2,52 bilhões. Os repasses consideram o final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira as datas:

Calendário da primeira parcela do 13º salário do INSS 2023 (para quem recebe até um salário mínimo)

-Final 1 – 25 de maio

-Final 2 – 26 de maio

-Final 3 – 29 de maio

-Final 4 – 30 de maio

-Final 5 – 31 de maio

-Final 6 – 1º de junho

-Final 7 – 2 de junho

-Final 8 – 5 de junho

-Final 9 – 6 de junho

-Final 0 – 8 de junho

Calendário da primeira parcela do INSS 2023 (para quem recebe acima de um salário mínimo):

-Final 1 e 6 – 1º de junho

-Final 2 e 7 – 2 de junho

-Final 3 e 8 – 5 de junho

-Final 4 e 9 – 6 de junho

-Final 5 e 0 – 7 de junho