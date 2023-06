Majors de CS:GO: quais países têm mais jogadores campeões

Aos 22 anos, Spinx se tornou o primeiro de Israel a vencer o principal título do CS:GO, superando sua campanha de top-4 pela ENCE no PGL Major Antwerp 2022. Contudo, há outras nações que tiveram apenas um jogador como campeão do Major.

Confira a seguir o ranking de países com mais jogadores vencedores do Major.

Países com mais jogadores campeões do Major de CS:GO

Responsáveis pela primeira dinastia na história do Major de CS:GO, a Suécia conta com 12 jogadores campeões mundiais. O país foi o primeiro a conquistar o campeonato, em 2013, pela DreamHack Winter. Na decisão, as equipes locais Fnatic e Ninjas in Pyjamas (NIP), com elencos inteiramente suecos decidiram o título, com a Fnatic se sagrando campeã.