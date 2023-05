‘Maníaco do Quinari’ acusado de vários estupros é preso em Rondônia

O ex-presidiário Fraksmildo Oliveira de Souza, conhecido como “Maníaco do Quinari”, foi preso na tarde de quarta-feira (17) em uma fazenda na região do Distrito de Abunã, em Rondônia. Procurado pela justiça do Acre por vários crimes, as fotografias de Oliveira estavam circulando nas redes sociais em todo o Brasil.

Segundo a polícia, Oliveira é acusado de ter cometido dois assaltos, um em uma farmácia em Nova Mamoré e outro contra um taxista. Ele será autuado em flagrante no 8º Distrito Policial, no Distrito de Extrema, em Rondônia.

Além dos assaltos, Oliveira é suspeito de ter cometido estupros em vários bairros de Rio Branco, utilizando uso excessivo de violência contra as vítimas. As fotos do criminoso começaram a circular nas redes sociais e se espalharam rapidamente pela região após o delegado Carlos Bayma, da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, pedir que a população denunciasse caso o acusado fosse visto.

De acordo com a polícia, Oliveira é um indivíduo de alta periculosidade. Ele estava cumprindo pena no presídio de Rio Branco e, por ter alcançado parte da pena, foi beneficiado com o regime semiaberto e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. No entanto, apenas dois dias depois de ser colocado no regime semiaberto, ele tirou o equipamento e começou a cometer crimes.

No primeiro crime após sua fuga, Oliveira roubou uma motocicleta durante um assalto na estrada que liga a Cidade do Povo à Rodovia AC-40. No mesmo dia, ele teria invadido uma residência na zona rural de Senador Guiomard, onde, com uso uma arma de grosso calibre, ameaçou, estuprou e agrediu duas jovens. Os casos foram registrados na Delegacia de Polícia Civil do município.

Oliveira conseguiu fugir de Rio Branco disfarçado de trabalhador, quando pegou carona com um caminhoneiro. No domingo (14), portando um revólver calibre 38, ele assaltou uma farmácia em Mamoré, em Rondônia. Durante sua fuga, ele fez o mesmo com um taxista.

Após os crimes, o acusado passou a ser caçado pela polícia de Rondônia, e decidiu percorrer a pé o trajeto até o Distrito de Abunã. Ele chegou em uma fazenda e pediu comida e água ao dono, porém, o proprietário da fazenda reconheceu Oliveira de uma fotografia exibida em um programa de TV e comunicou os policiais do 9º Batalhão da Policia Militar de Rondônia, que fizeram um cerco e conseguiram prender o homem.