Olhei e gritei: artista! Maraisa, da dupla com Maiara, mexeu com o coração de seus fãs nesta segunda-feira (08) ao publicar novos cliques do look que escolheu para mais uma apresentação, desta vez no Paraná. Como sempre, a cantora fez um baita sucesso nas redes sociais e deu o que falar!

Ousada como sempre, a cantora apostou em uma combinação elegante nas cores preto e dourado, mas não deixou de mostrar suas curvas marcantes em diversos ângulos de tirar o fôlego no camarim. “Como é bom estar no Paraná, todas as vezes voltamos para casa com boas memórias, pois é um lugar que nos enche de sentimentos bons! Ontem, o segundo show do dia foi na cidade de Maringá, lugar que sempre nos acolhe tão bem”, celebrou Maraisa na legenda.

“Onde que a gente acha defeitos na Maraisa, gente? A mulher é absolutamente perfeita”, exaltou uma fã da cantora nos comentários da publicação. “Já pode dividir um pouco de beleza com a gente”, brincou outro internauta. “Fiquei aqui durante alguns minutos diante do teclado para tecer um elogio diferenciado, acontece que não tenho mais palavras”, admitiu um terceiro, babando pela cantora.