Marido enciumado que atirou contra a esposa grávida é preso no Acre

Um marido enciumado que atirou contra a esposa grávida, de 26 anos e cuja identidade não foi revelada pela Polícia Civil, está preso na Delegacia de Proteção à Mulher (DEAM), em Rio Branco, desde a última segunda-feira (15). Ele foi preso é preso pela Polícia Civil do Acre por mandado de prisão expedido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Consta da investigação feita pelos investigadores da Deam, no dia 21 de março de 2023, o indiciado discutiu com a esposa por ciúmes e, mesmo coma mulher grávida, ele atirou contra ela – crime testemunhado por uma filha do casal de apenas três anos de idade.

O disparo não atingiu diretamente a vítima mas acertou seu celular e os estilhaços causaram lesões na vítima. Os ferimentos foram atestados no auto exame de corpo de delito.

O investigado foi preso na Delegacia da Mulher, quando foi interrogado e colocado à disposição da Justiça. Segundo a delegada de polícia Mariana Gomes, o inquérito será concluído nos próximos dias, pois as investigações envolvendo os crimes de feminicídio têm prioridade e ressalta a atuação combativa da PCAC nos crimes envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, o que se comprova com as inúmeras prisões recentes realizadas pelos policiais da DEAM.