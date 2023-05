Marina Silva recebe alta após 4 dias internada com covid-19 em São Paulo 

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, recebeu alta às 9h30 desta 4ª feira (10.mai.2023). Ela estava internada no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP), em São Paulo, desde 6 maio, quando foi diagnosticada com covid-19.

Em uma publicação no Twitter, a ministra agradeceu cada mensagem carinhosa e por todas as orações e torcida em prol da recuperação.

“Agradeço ao Dr. Sérgio Timerman, Dra Tânia Mara Varejão Strabelli, Dr. Carlos Roberto Ribeiro, Dr. Alfredo José Mansur, Dr. Fábio Nakandakare Kawamura e a todo corpo clínico pelos cuidados dispensados. Até segunda-feira retomarei minhas atividades”, afirmou.

Comunico aos amigos e amigas que hoje recebi alta hospitalar e retornei a Brasília. Agradeço a cada mensagem carinhosa e por todas as orações e torcida em prol da minha recuperação. Agradeço ao Dr. Sérgio Timerman, Dra Tânia Mara Varejão Strabelli, Dr. Carlos Roberto Ribeiro,… — Marina Silva (@MarinaSilva) May 10, 2023

No Acre, a internação da ministra por covid-19 virou deboche entre médicos em grupo de WhatsApp. Três médicos usaram o grupo de WhatsApp denominado “Médicos Unidos” para zombar sobre o estado de saúde da ministra, que estava internada no Instituto do Coração (InCor). O médico Jorge Lucas da Fonseca compartilhou o print de uma notícia sobre a internação de Marina. No print, ele faz questionamento: “Ué não era vacinada”.

Após a repercussão do caso, o Conselho Regional de Medicina (CRM) em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira, 10, informou que abrirá uma sindicância para apurar a conduta dos médicos.