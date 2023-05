Maurício Carneiro faz mudanças no Humaitá visando recuperação na série D

Os jogadores do Humaitá participaram de um treino coletivo na tarde desta quinta, 11, no campo B da Federação de Futebol, e o técnico Maurício Carneiro definiu os titulares para a partida contra o Trem, do Amapá. O confronto será neste sábado, 13, no Florestão, e o Tourão precisa ganhar para conseguir a recuperação na 1ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

O Humaitá vai começar a partida com: Tião, Cássio, Brenner, André Luiz, Caetano; Dudu, Pedrinho Força, Felipinho; Índio, Ismael e Aldair.

“Estamos rodando o elenco. O elenco trabalhou forte e a nossa meta é a recuperação”, comentou Maurício Carneiro.

Marcar forte e velocidade

O Humaitá vai marcar forte e aposta na velocidade dos atacantes para tentar vencer o Trem. “Temos muita qualidade no nosso elenco. Uma vitória vai aumentar a nossa confiança para começar a lutar pela classificação”, comentou o atacante Ismael.

Último trabalho

O elenco do Humaitá faz um treino tático na manhã desta sexta, 12, no campo B, no último trabalho antes da partida. “Vamos enfatizar a parte tática no último treinamento. Esses detalhes são fundamentais”, avaliou o treinador.